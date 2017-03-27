Поморье готовится к пожароопасному сезону

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 76 парашютистов-пожарных единого лесопожарного центра из восьми районов области провели тренировочные сборы. Огнеборцы совершили 12 прыжков с самолета Ан-2 и пять спусков с вертолета Ми-8.

Практическим занятиям предшествовали теоретические экзамены, в ходе которых сотрудники «лесного спецназа» подтвердили свои технические и тактические знания по тушению лесных пожаров.

По словам руководителя Единого лесопожарного центра Архангельской области Сергей Иванцова, все участники тренировок имеют многолетний опыт работы в реальных условиях. В этом году отряд пополнится новыми сотрудниками: одним инструктором парашютно-пожарной службы и 12 парашютистами-пожарными. Сейчас они проходят подготовку в учебном центре авиалесоохраны в подмосковном Пушкино.

В общей сложности, к моменту наступления пожароопасного сезона в ЕЛЦ будут готовы 12 летчиков-наблюдателей и 89 парашютистов-пожарных. Их работа очень важна: площадь авиационного мониторинга отдаленных и труднодоступных лесных районов составляет 72%.

Как отметил руководитель регионального минлеспрома Константин Доронин, подготовка к пожароопасному сезону в лесах Поморья осуществляется в полном соответствии с разработанным планом. Документ был утвержден губернатором области Игорем Орловым в марте 2017 года.