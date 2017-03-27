Архангелогородцы почтят память погибших в петербургском метро

Митинг пройдёт 8 апреля в 11:00 на площади перед драматическим театром.

Инициатор акции — региональное отделение общероссийской общественной организации «Боевое братство». Как считает её руководитель Александр Браславец, объединиться против сил зла — долг каждого неравнодушного гражданина.

Подобные акции состоятся по всей России. Так, в Москве акция в память о жертвах теракта состоится уже 6 апреля, а в самом Санкт-Петербурге — 8-го, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Напомним, что по последним данным жертвами взрывов на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» стали 14 человек, пострадали — 49.