Молодежь Новодвинска научили эффективно работать в команде

В минувшее воскресенье, на базе новодвинского молодёжного центра состоялась традиционная школа актива «Станция А». Инициаторы и организаторы данного мероприятия - активисты волонтёрского отряда «Андромеда».

Участниками школы актива стали порядка сорока деятельных и энергичных представителей молодёжи Новодвинска и Архангельска.

Ребята участвовали в играх на командообразование, были слушателями познавательной лекции на тему: «Роль в команде», после которой прошли тестирование, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.Специально в Новодвинск, на школу актива, из областного центра был приглашён опытный и известный, в молодёжной среде, тренер - Диана Строганова. Она провела тренинг «Эффективная команда».

Умение работать в команде, обрасти новыми полезными знакомствами, обменяться опытом и мнениями - это далеко не все задачи, которые были поставлены устроителями школы актива перед её участниками. Главное, что после этого молодёжного мероприятия отряд пополнится новыми волонтёрами. Все желающие, а их было немало, могли подать заявку на вступление в ряды «Андромеды».