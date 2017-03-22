Арктические открытки «разлетелись» по всему миру

Участники форума «Арктика. Сделано в России» прямо с площадки форума отправили пожелания и приветы своим друзьям и близким на карточках с видами природы Арктики и знаменитых людей, вложивших силы в ее развитие. Арктические открытки из Архангельска «разлетелись» по 18 странам мира.

Руководитель волонтерского корпуса форума «Арктика. Сделано в России» Дмитрий Клепко отметил, что отправлять письма с площадки форума давняя традиция.«Участие в акции приняли не только форумчане, но и волонтеры, а также эксперты и гости. Смысл акции в том, чтобы ребята в своих посланиях зафиксировали эмоциональное состояние, поделились своими впечатлениями о форуме. Когда по приезду домой они получат свои письма, они вспомнят форум, ребят, с которыми познакомились. Мы попросили на своих страничках в соцсетях описать впечатления после получения писем», - сказал Дмитрий Клепко.

Напомним, участие в международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» приняли 175 человек. Участники работали над конкретными комплексными задачами – кейсами, – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». Форум завершил свою работу 2 апреля.