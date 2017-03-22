На Новой Земле появится отряд школьников-юнармейцев

В мае на арктической территории Поморья планируется провести специальную торжественную церемонию вступления юных северян в ряды нового военно-патриотического общественного движения страны.

Основная цель «Юнармии» – возрождение традиций детских и молодёжных организаций, воспитание молодёжи в духе патриотизма и уважительного отношения к истории и культуре своей страны.

В каждом из 85 субъектов России созданы специальные региональные штабы. В Архангельской области почти 300 школьников уже вступили в ряды юнармейцев. Отряды созданы в Архангельске, Северодвинске и Мирном. Необходимо подчеркнуть, что участие ребят в этом движении исключительно добровольное.

Вопросы развития военно-патриотического воспитания юных северян стали центральной темой встречи представителей регионального штаба «Юнармии» и военного комиссариата Архангельской области с министром образования и науки Поморья Игорем Скубенко.

Как было отмечено, каждый муниципалитет региона может самостоятельно включиться в движение «Юнармия». Для этого необходимо выстроить более чёткую информационную работу. Игорь Скубенко заверил, что специалисты ведомства готовы оказать содействие в решении этой задачи.

В ходе встречи были озвучены планы по созданию отряда юнармейцев на Новой Земле . Более того, необходимая подготовительная работа уже проведена. В мае планируется провести специальную церемонию, которая, несомненно, должна привлечь к себе внимание. Дело в том, что этот отряд «Юнармии» станет самым северным на карте России, сообщает министерство образования и науки Архангельской области.