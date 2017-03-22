Часть Набережной Георгия Седова полностью обновят

С середины апреля начнется долгожданный ремонт набережной Георгия Седова. Для соломбальцев это, без сомнения, станет знаковым событием. Территория, которая могла бы быть прекрасным местом для прогулок и отдыха, давно находится в плачевном состоянии.

И проблема не только в отсутствии благоустройства, хорошего асфальта. Правый берег Северной Двины уже несколько лет подряд сильно размывает. В качестве временного варианта берегоукрепления использованы бетонные конструкции. Выглядят эти руины устрашающе, но хоть как-то сдерживают процесс разрушения.

Как рассказал глава Соломбальского округа Александр Чечулин, проект реконструкции набережной был разделен на два больших этапа – берегоукрепление и благоустройство. Его реализация обойдется в 512 миллионов рублей. По итогам аукциона подрядчиком стала строительная компания «СпецФундаментСтрой» из Северодвинска.

Будет полностью обновлен участок набережной от улицы Маяковского до улицы Кедрова протяженностью 853 метра. В апреле специалисты приступят к устройству шпунтовой стенки.

– Работы будут вестись с воды, двумя фронтами – от центра набережной на юг и на север. Окончание строительства гидротехнических сооружений запланировано на конец 2017 года, в течение 2018-го ожидаем, когда закончится релаксация и усадка грунта, в 2019-м занимаемся благоустройством, – сообщил представитель подрядчика Александр Москаленко.

На время производства работ территория будет огорожена. Для пешеходов обустроят переходы, а со стороны акватории установят специальные буйки для ограничения плавания, в том числе маломерных судов. На берегу будет обустроен склад, расположатся бытовые помещения и мастерские, необходимые для нужд строительства.

По контракту, обновленной набережная предстанет перед архангелогородцами и гостями города в декабре 2019 года – именно такой срок отведен подрядчикам для сдачи объекта, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.