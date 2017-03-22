Читатели "Двины-Информ": Арктический форум не принес большой пользы

ИА "Двина-Информ" провело опрос среди читателей на тему прошедшего в конце марта в Архангельске Международного арктического форума. Только 22 процента опрошенных считают, что форум принесет положительный результат.

37 процентов вообще считают, что форум не принес никакой пользы, а 30 процентов верят, что возможно что-то улучшится, но незначительно. 4 % затруднились с ответом.

Напомним, международный арктический форум прошел в Архангельске 28-30 марта. В нем приняло участие более трех тысяч человек из разных городов России и других стран. Посетили форум главы трех государств: России, Финляндии и Исландии. В САФУ работали несколько дискуссионных площадок на темы науки, энергетики, медицины, транспорта, экономики, культуры и туризма в Арктике. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов положительно оценил итоги форума, отметив, что уже сейчас необходимо готовиться к форуму 2019 года.