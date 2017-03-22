В Архангельске прошёл праздник, посвящённый дню птиц

Самые активные помощники пернатых собрались на площадке Архангельского дворца детского и юношеского творчества, где состоялось торжественное награждение победителей.
Праздник украсили выступления детских творческих коллективов и полезные мастер-классы по изготовлению поделок из экологически чистых материалов.
Акция «Покормите птиц» включала в себя несколько конкурсов. В одном из них, под названием «Кафе для пернатых», участникам предлагалось смастерить кормушки для птиц, повесить их в удобном для наблюдения месте и регулярно наполнять кормом.
Жюри выбирало лучшие поделки по представленным фотографиям. При этом оценивалась не только практичность кормушки, но и её оригинальность, - сообщает пресс-служба правительства области.