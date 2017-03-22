В Архангельске прошёл праздник, посвящённый дню птиц

Праздник, посвящённый Международному дню птиц, стал финальным аккордом Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц!».

Самые активные помощники пернатых собрались на площадке Архангельского дворца детского и юношеского творчества, где состоялось торжественное награждение победителей.

Праздник украсили выступления детских творческих коллективов и полезные мастер-классы по изготовлению поделок из экологически чистых материалов.

Акция «Покормите птиц» включала в себя несколько конкурсов. В одном из них, под названием «Кафе для пернатых», участникам предлагалось смастерить кормушки для птиц, повесить их в удобном для наблюдения месте и регулярно наполнять кормом.

Жюри выбирало лучшие поделки по представленным фотографиям. При этом оценивалась не только практичность кормушки, но и её оригинальность, - сообщает пресс-служба правительства области.