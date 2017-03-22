Записки ворчуна. Воруют все

Утром включаю радио и слышу: за взятку арестован очередной губернатор. Уже четвертый по счету за два года. А там вообще, честные есть? А в полиции? В медицине? В бизнесе? В школах и вузах? В торговле? В церкви, наконец?

У меня все чаще возникает ощущение, что в России воруют все. Ну, не воруют разве что нищие и те единицы, у которых еще не умерла совесть. Помнится, в советские годы было принято тащить с заводов все, что не приколочено. Был у меня знакомый такой по имени Витя: у него квартира была завалена гайками, болтами, железяками, деталями. Когда спрашивал его, зачем, он отвечал, что «все несут, и я несу». Несли и продавцы магазинов, ибо свирепствовал дефицит. Несли медработники спирт, ибо антиалкогольная кампания началась. Несли, потому что с этим хоть и боролись, но тоже, борясь, параллельно «несли».

Нынешнее время с его частной собственностью вообще уникально. Можно переписывать на себя дома, машины и даже целые заводы. И никто особо не спросит, откуда это. Спросят, когда уж очень много украдешь. Как сахалинский губернатор Хорошавин с его миллиардами и золотыми ручками. Тогда уже скажут: ай-я-яй и даже посадят лет на 10. Или пять. Но не расстреляют.

В свое время в Архангельске был громкий процесс над академиком-ректором Павлом Сидоровым. Следствие насчитало где-то миллионов шесть взяток. Сам Павел Иванович говорил, что это не взятки, а «оказание услуг» врачом-наркологом и психотерапевтом. Мол, они не взяткодатели, а пациенты. Как легко можно все перевернуть! И дали академику «условку». Ходит себе спокойно по улицам, в ус не дует. Глядя на него, другие взяточники думают: а что такого-то? Делаю хорошие дела, оказываю услугу, почему бы не взять? Тем более, что государство может и не заметить. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое».

Учителя и врачи берут, потому что «маленькие зарплаты». Чиновники получают побольше, но тоже берут, потому что боятся «черного дня», да и аппетиты повыше. Берут, выводят деньги за рубеж, покупают там недвижимость. Такие вот патриоты. Недавний случай с главой Удмуртии вообще уникальный. Человеку уже под 70, в должности всего пару лет, а взятки многомиллионные. Куда ему столько? Детям-внукам? А либеральнейший экс-губернтор Кировщины Белых! Ведь не бедный же человек, зачем брал, да еще и в московском ресторане, да в придачу к бутылке вина? Воистину, система прогнила. И нет того рецепта или той кары, чтобы излечить или напугать государственных воров. Их сажай и «мочи в сортирах», а они, как грибы-мухоморы, снова вырастают и гнилыми своими корнями портят нашу и без того больную землю.

Многие спрашивают, а как бороться? Можно ввести смертную казнь как в Китае и прилюдно отрубить голов сто. Но будет ли толк? Испугаются, а потом снова начнут. Можно чиновникам зарплаты в разы поднять, но ведь все равно будет мало. На «хижину» на Майами не хватит. Поменять власть? Так придет новая и тоже начнет воровать. А может, разрешить взятки и откаты? Пусть берут себе, следуя российской традиции. Но помаленьку. Кто золотые ручки начнет коллекционировать и выводить средства за рубеж – пожизненное! Кто крадет у детей и больных – на Колыму! А так, по мелочи, воруй себе, не в ущерб Родине.

Рассуждаю я об этом, а сам думаю: нет, не побороть в России коррупцию. Митинги и разоблачительные фильмы тоже не помогут. Покричат-покричат люди, а ведь и среди них честных не так много. Один мой знакомый чиновник любит говорить: ты взяток не берешь только потому, что тебе их не дают. Я задумался. Неужели правда? И дай нынешним оппозиционерам по золотой ручке, глядишь, вольются в систему?