Записки ворчуна. Воруют все

У меня все чаще возникает ощущение, что в России воруют все. Ну, не воруют разве что нищие и те единицы, у которых еще не умерла совесть. Помнится, в советские годы было принято тащить с заводов все, что не приколочено. Был у меня знакомый такой по имени Витя: у него квартира была завалена гайками, болтами, железяками, деталями. Когда спрашивал его, зачем, он отвечал, что «все несут, и я несу». Несли и продавцы магазинов, ибо свирепствовал дефицит. Несли медработники спирт, ибо антиалкогольная кампания началась. Несли, потому что с этим хоть и боролись, но тоже, борясь, параллельно «несли».
Нынешнее время с его частной собственностью вообще уникально. Можно переписывать на себя дома, машины и даже целые заводы. И никто особо не спросит, откуда это. Спросят, когда уж очень много украдешь. Как сахалинский губернатор Хорошавин с его миллиардами и золотыми ручками. Тогда уже скажут: ай-я-яй и даже посадят лет на 10. Или пять. Но не расстреляют.
В свое время в Архангельске был громкий процесс над академиком-ректором Павлом Сидоровым. Следствие насчитало где-то миллионов шесть взяток. Сам Павел Иванович говорил, что это не взятки, а «оказание услуг» врачом-наркологом и психотерапевтом. Мол, они не взяткодатели, а пациенты. Как легко можно все перевернуть! И дали академику «условку». Ходит себе спокойно по улицам, в ус не дует. Глядя на него, другие взяточники думают: а что такого-то? Делаю хорошие дела, оказываю услугу, почему бы не взять? Тем более, что государство может и не заметить. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое».
Учителя и врачи берут, потому что «маленькие зарплаты». Чиновники получают побольше, но тоже берут, потому что боятся «черного дня», да и аппетиты повыше. Берут, выводят деньги за рубеж, покупают там недвижимость. Такие вот патриоты. Недавний случай с главой Удмуртии вообще уникальный. Человеку уже под 70, в должности всего пару лет, а взятки многомиллионные. Куда ему столько? Детям-внукам? А либеральнейший экс-губернтор Кировщины Белых! Ведь не бедный же человек, зачем брал, да еще и в московском ресторане, да в придачу к бутылке вина? Воистину, система прогнила. И нет того рецепта или той кары, чтобы излечить или напугать государственных воров. Их сажай и «мочи в сортирах», а они, как грибы-мухоморы, снова вырастают и гнилыми своими корнями портят нашу и без того больную землю.
Многие спрашивают, а как бороться? Можно ввести смертную казнь как в Китае и прилюдно отрубить голов сто. Но будет ли толк? Испугаются, а потом снова начнут. Можно чиновникам зарплаты в разы поднять, но ведь все равно будет мало. На «хижину» на Майами не хватит. Поменять власть? Так придет новая и тоже начнет воровать. А может, разрешить взятки и откаты? Пусть берут себе, следуя российской традиции. Но помаленьку. Кто золотые ручки начнет коллекционировать и выводить средства за рубеж – пожизненное! Кто крадет у детей и больных – на Колыму! А так, по мелочи, воруй себе, не в ущерб Родине.
Рассуждаю я об этом, а сам думаю: нет, не побороть в России коррупцию. Митинги и разоблачительные фильмы тоже не помогут. Покричат-покричат люди, а ведь и среди них честных не так много. Один мой знакомый чиновник любит говорить: ты взяток не берешь только потому, что тебе их не дают. Я задумался. Неужели правда? И дай нынешним оппозиционерам по золотой ручке, глядишь, вольются в систему?
когда они уже наворуються?...
Никогда!
ничтожненько выглядел, когда про компот(компромат) отмазки нелепые лепил.
Все, что ты не украл на работе, ты украл у собственной семьи? (лозунг развитого социализма)
Главное ворье сидит в кремле, остальные воришки.
Честные глаза сделал, отмазался! А вы держитесь там!
Есть интересная теория, что в условиях отсутствия государственной идеологии и укоренённой, искренней религиозности в элитах, коррупционная круговая порука - единственное, что может эти самые политические элиты по-настоящему скреплять. И в этом плане российская гос. система ни сколько не отличается от американской или развитых европейских. Просто про наших коррупционеров больше пишут в фэйсбучке - ибо заказ.
Сравнивать сколько воруют сейчас, при капитализме, с тем как это было при социализме просто смешно, это как небо и земля. При капитализме коррупцию можно искоренить только при тоталитарном (в хорошем смысле) режиме, что лучше чем демократия-воровка. Ярчайший пример настоящего времени - Сингапур.
Всё верно! Навальный тоже будет воровать, если придёт к власти
Навальный ваш давно ворует в меру своих возможностей. А не сажают его, т.к. нужен властям. Где еще такого клоуна во главу "оппозиции" найти?
поморяне явно не въезжают троесниками- второгодниками явно были так горби- еник и сломали советскую страну чтобы своей воровской бандой которая и привела их к власти присвоить разворовать гтгантскую общенародную собственность эрэфии жалкого огрызка б ссср потеряв треть территории и половину экономики и населения эта власть воровская по природе разворовывание называется бизнесом ларьки- кабаки убитая экономика нищее и бесправное население вот итог 25 лет правления ельциноидов эрэфия беспроосветная убогая окраина- периферия примерно как царская рашка до Великого Октября 1917 г когда Великий Ленин взял страну чтобы ее поднять и тем ее спас учиться (3р) поморы вам надо как и завещал великий вождь Учитель и созидатель да и думать хотя бы и иногда своими репами не помещает
забавно от тутошних сень малин лальше исакогорки не отъезжавших читать их суждения про Сингапур