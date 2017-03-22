Рабочая молодёжь Поморья получит именные стипендии

Стипендию гарантирует победа или призовое место на всероссийских или международных конкурсах профмастерства «Молодые профессионалы», которые проводятся под эгидой движения «WorldSkills». Причём, денежные выплаты из регионального бюджета положены и представителям высших учебных заведений Поморья.

Победители национальных чемпионатов смогут получить 150 тысяч рублей, а призёры — 100 тысяч. Кроме того, на денежную поддержку от 50 до 100 тысяч рублей могут рассчитывать и педагоги, подготовившие молодых профессионалов к соревнованиям.

Напомним, что Поморье присоединилось к проекту «WorldSkills», предназначенному для повышения престижа рабочих профессий, весной 2016 года, а в феврале 2017-го в Архангельске впервые прошёл областной чемпионат «Молодые профессионалы Поморья».

Но и до него молодые северяне уже успели поучаствовать в национальных и международных турнирах «WorldSkills». 8 студентов профеха и колледжей Архангельской области стали победителями и призёрами чемпионатов, - сообщает ИА "Регион 29".