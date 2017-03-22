Арктическая экспедиция отправится из Архангельска на Камчатку на вездеходах

Маршрут будет пролегать по следующим ключевым точкам: Архангельск — Нарьян-Мар — Воркута — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Игарка –Норильск — Ессей — Айхал — Жиганск — Батагай — Зырянка — Манилы — Ключи — Петропавловск-Камчатский.

Фактически маршрут проходит через десять новых центров МЧС, открытых в рамках Арктической программы России. Его протяжённость составит более 10 000 километров.

Проект стал возможным благодаря продуктивной совместной работе инженеров-конструкторов компании «Шерп», конструирующих технику с повышенной проходимостью, сотрудников Русского географического общества и учёных НИИ Арктики и Антарктики.

Главная идея экспедиции — практика непрерывного транспортного сообщения в труднодоступных районах. Проект продемонстрирует потенциальные возможности для бесперебойного оказания медицинской, пожарной помощи, транспортировки продовольствия и медикаментов в вне зависимости от сезона и состояния основных транспортных путей.

В экспедиции примут участие восемь специалистов на четырёх вездеходах «Шерп». Три их них будут серийными, один — экспериментальным. Техника полностью является российской разработкой. Планируемый срок окончания экспедиции 4–7 ноября.