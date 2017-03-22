Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем +3,+8°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Молодежь Новодвинска научили эффективно работать в команде
Арктические открытки «разлетелись» по всему миру
На Новой Земле появится отряд школьников-юнармейцев
В Архангельске пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
|
Среда, 5 апреля, 19:20
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/05/50016.html
|
5 апреля в Архангельской области ожидается дождь
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер юго-западный и западный 9-14 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем +3,+8°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Читатели "Двины-Информ": Арктический форум не принес большой пользыСегодня 15:18
Янис Бефус – лучший новичок «Водника»Сегодня 11:48
Записки ворчуна. Воруют всеСегодня 10:18
"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образованиеВчера 14:36
Экс-главе Устьянского района инкриминируют незаконное предпринимательствоВчера 12:40
Общество
Молодежь Новодвинска научили эффективно работать в командеСегодня 15:59
Арктические открытки «разлетелись» по всему мируСегодня 15:53
На Новой Земле появится отряд школьников-юнармейцевСегодня 15:51
Часть Набережной Георгия Седова полностью обновятСегодня 15:29
Читатели "Двины-Информ": Арктический форум не принес большой пользыСегодня 15:18
Опрос
Молодежь Новодвинска научили эффективно работать в команде
Арктические открытки «разлетелись» по всему миру
На Новой Земле появится отряд школьников-юнармейцев
Часть Набережной Георгия Седова полностью обновят
Читатели "Двины-Информ": Арктический форум не принес большой пользы
Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме
"Аквилон Инвест" проведет в Архангельске День открытых дверей
В 2016 г. Архангельский ЦБК инвестировал во внедрение НДТ 405,7 млн. руб.
За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³
Александр Фролов: «Арктика — наш общий дом, и мы должны сделать его комфортным»
"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование
Они обещали «сладкую жизнь». Где сейчас бывшие поморские думцы?
Архангельские митинги: где прячется оппозиция?
Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков
Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?
Житель Северодвинска проник в чужую квартиру, избил и ограбил хозяина
Граждане Украины предстанут перед судом в Архангельске за торговлю наркотиками
В Архангельске татуировщик отправится под суд за использование нестерильных инструментов
В Архангельске девушка получила травму головы в ДТП
Бывшему директору Красноборского детского дома предъявлено обвинение в халатности
В Эстонии борцы из Архангельской области завоевали 15 наград
Мини-футбольные дружины САФУ поборются за Всероссийский финал
Янис Бефус – лучший новичок «Водника»
Екатерина Ядовина завоевала «серебро» в Заполярье
Футбольная «Звёздочка» узнала соперников в Кубке чемпионов Северо-Запада
В Архангельске пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
В столицу Поморья с гастролями едет Котласский драматический театр
В Северном морском музее пройдет лекция "Особенный язык"
В Архангельске выступили американские джазовые певицы
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru