Архангельск посетила делегация из Большого Портленда

Сегодня гости из американского штата Мэн встретились с руководителями администрации Архангельска и представителями гордумы.

Президент Архангельского комитета в Портленде Нил Даффитт отметил, что со времени его первого визита в Россию в далеком 1989 году он побывал во многих уголках страны, но Архангельск остается для него одним из самых гостеприимных городов в мире.

—За последние годы здесь произошли кардинальные изменения. Город меняется в лучшую сторону, и у него большое будущее, – отметил господин Даффит. – Я искренне рад вновь оказаться у вас в гостях.

Член Архангельского комитета в Портленде бизнесмен Дуглас Ригли в Архангельске впервые, но уже впечатлен теплотой и дружелюбием горожан, которые они особенно ярко продемонстрировали на концерте в честь 100-летия Эллы Фицжеральд, давшем старт Неделе культуры США в Архангельске.

Во многом именно стремление и желание общаться и дружить на уровне обычных людей, зачастую вопреки ситуации в «большой» политике, стали крепкой основой для установления и развития побратимских связей между Портлендом и Архангельском, которым в следующем году исполняется 30 лет.



Всестороннюю поддержку в этом вопросе оказывает и Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

—Мы рады помогать архангельским организациям, участвующим в реализации различных совместных проектов, и планируем это делать и в дальнейшем, – отметила консул по вопросам прессы и культуры Сюзан Боден.

По мнению заместителя главы – руководителя аппарата Николая Евменова, хорошим стимулом для продолжения сотрудничества станут торжества в честь 30-летия со дня установления побратимских связей между Портлендом и Архангельском.

—Это не только позволит подвести промежуточный итог многолетнего партнерства, но и, станет лучшим доказательством того, насколько важны диалог между странами и дружба между обычными людьми по обе стороны океана, – подчеркнул Николай Евменов.

Кстати, самые яркие страницы побратимских связей между Портлендом и Архангельском должны войти в книгу, которую планируется издать специально к грядущему юбилею, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.