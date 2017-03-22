В Архангельске на телефоне здоровья будут работать психологи и невролог

В этом месяце по телефону здоровья 21-30-36 будут обсуждать психологические проблемы и помощь при болезни Паркинсона и алкоголизме.

6 апреля с 15.00 до 17.00 тема «Лень или не лень? Медицинские и психологические особенности детской лени». Консультацию будет вести Низовцева Татьяна Резовна, старший преподаватель кафедры психиатрии и психологии, заведующая службой психолого-социальной работы ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет».

10 апреля с 11.00 до 13.00 тема «Чем отличается хандра от депрессии?». На ваши вопросы ответит Ложкина Лада Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии СГМУ, практикующий психолог.

12 апреля с 14.00 до 16.00 постоянная тема «Алкоголизм, что делать?». На вопросы отвечает Легкоступ Анна Владимировна, координатор Сообщества анонимных алкоголиков Архангельска.

20 апреля с 16.00 до 17.30 в постоянной рубрике «Стоп, инсульт!» будет тема «Задай вопрос по профилактике заболевания Паркинсона». Консультацию будет вести Хасанова Нина Минувалиевна, врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», врач-паркинсонолог.