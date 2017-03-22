В Северодвинске подвели первые итоги Экобатла

Напоминаем, акция продолжается. До 23 апреля для участия в «Экобатле» необходимо зарегистрироваться непосредственно на месте сбора вторсырья. Он организован в Северодвинске на четырёх площадках. По субботам и воскресеньями с 14.00 до 17.00 горожан ждут в Молодёжном центре (ул. Первомайская, 13 А), в ДЮЦе (пр. Труда, 54) и в Гуманитарном институте САФУ (ул. Карла Маркса, 36); по субботам, 15 и 22 апреля, - в школе № 24 (ул. Дзержинского, 11А).Во временных пунктах вторсырьё принимают волонтёры. Макулатура и пластик учитываются по весу, батарейки - поштучно.
Кроме города корабелов в экологической схватке сражаются 8 муниципальных образований региона. 28 апреля будут подведены итоги проекта. Самые лучшие участники и команды получат призы. Также будут награждены муниципалитеты, собравшие больше всех вторсырья.
Организаторы «Экобатла» призывают горожан освободить свои квартиры и дворы от хлама. Всё собранное отправится на переработку, - пишет пресс-служба администрации Северодвинска.