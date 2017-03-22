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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/04/50009.html

Общество

В Северодвинске подвели первые итоги Экобатла

В Северодвинске подвели первые итоги Экобатла
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
За первые два дня работы акции было сдано 1,9 кг пластика, 191 кг макулатуры. Самым активным участником стала команда «Здоровый Северодвинск», больше всех макулатуры (102 кг) сдала команда «ЭкоДюц».

Напоминаем, акция продолжается. До 23 апреля для участия в «Экобатле» необходимо зарегистрироваться непосредственно на месте сбора вторсырья. Он организован в Северодвинске на четырёх площадках. По субботам и воскресеньями с 14.00 до 17.00 горожан ждут в Молодёжном центре (ул. Первомайская, 13 А), в ДЮЦе (пр. Труда, 54) и в Гуманитарном институте САФУ (ул. Карла Маркса, 36); по субботам, 15 и 22 апреля, - в школе № 24 (ул. Дзержинского, 11А).Во временных пунктах вторсырьё принимают волонтёры. Макулатура и пластик учитываются по весу, батарейки - поштучно.

Кроме города корабелов в экологической схватке сражаются 8 муниципальных образований региона. 28 апреля будут подведены итоги проекта. Самые лучшие участники и команды получат призы. Также будут награждены муниципалитеты, собравшие больше всех вторсырья.

Организаторы «Экобатла» призывают горожан освободить свои квартиры и дворы от хлама. Всё собранное отправится на переработку, - пишет пресс-служба администрации Северодвинска.

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