Архангельск примет участие в акции "Тотальный диктант"

8 апреля 2017 года Архангельская область присоединится к международной акции «Тотальный диктант – 2017». В нашем регионе в этот день будут открыты 18 площадок.

«Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Цель «Тотального диктанта» – способствовать тому, чтобы люди задумались, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать», - сказала координатор акции в Архангельской области Юлия Ларионова.

Отметим, что в прошлом году в областной столице «Тотальный диктант» написали более 700 человек, что в два раза больше, чем в 2015 году. Добровольный диктант на русском языке состоялся на всех 6 континентах планеты. Всего в акции приняли участие более 150 000 человек.

Регистрация на ТД-2017 открылась 29 марта на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте.