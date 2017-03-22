Виктор Новожилов: «Прошедший форум показал серьезный интерес всего мира к арктическому региону»

– Приятно, что именно Архангельск стал той точкой на карте, куда устремились представители ведущих государств. На площадках форума обсуждались вопросы ведения бизнеса на Севере России, развития транспортной инфраструктуры и энергетики, сохранения экологии и здоровья населения, улучшение системы образования и науки. И, конечно же, все это невозможно без совершенствования законодательной базы.

В мероприятии приняла участие представительная делегация депутатов Государственной Думы РФ. Мы наладили диалог с Комитетом Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Наши коллеги однозначно поддерживают необходимость принятия закона об Арктической зоне. Все поддерживают идею создания на уровне Правительства России специального ведомства по развитию северных территорий. Также в рамках Форума поднимался очень значимый для многих вопрос начисления МРОТ и северных надбавок. Мы услышали от парламентариев важный посыл: чаще выходить на федеральный уровень с законодательными инициативами, выносить на обсуждение свои предложения по улучшению жизни северян.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании обозначил четкую позицию по освоению Арктики. Экономические перспективы от работы в этом регионе очевидны, тут есть огромные ресурсы и уникальные транспортные возможности. При этом не стоит забывать о сохранении природы и развитии комфортной среды для проживания людей. В связи с этим у Архангельской области есть отличные шансы получить дополнительные импульсы к развитию, прежде всего в экономике и социальной сфере.