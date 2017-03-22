Свежий номер "Правда Севера" уже в киосках

Международный Арктический форум закончил работу. Но когда и каким образом люди, живущие в Арктике и даже не осознающие этого, ощутят на себе его результаты? Получат ли они северные льготы и государственную поддержку, а жители арктической зоны – особый статус? Ответы на эти вопросы – в свежем номере старейшей газеты региона.

Журналисты «Правды Севера» пообщались с Андреем Колесниковым, который 15 лет работает в президентском пуле, и задали ему вопросы о президенте. Например, насколько он предсказуем? Какой ответ получили журналисты, читайте в корреспонденции «Андрей Колесников и его «Ледяной вождь».

Также корреспонденты газеты рассказывают, о том куда и почему не пускают випов во время форума, что делал в Архангельске самый богатый человек России, как жилось тем, кто поселился на ледоколе «Новороссийск».

А вот неожиданная тема тоже под названием «Человек в Арктике». Ветеран труда Николай Тарасюк, работающий на Новой Земле, не может получить жильё, положенное для переселенцев из районов Крайнего Севера Из своих 66 лет он уже 42 года трудится на ядерном полигоне. Причём последние 16 лет – непосредственно в центре испытаний. Сейчас, по его словам, старше его по выслуге лет на полигоне нет. Но никакие цифры и сроки не помогают ему, завершив работу в Арктике, купить себе жильё на континенте, возместив расходы из жилищной субсидии. Тем временем работающего ветерана предупредили, что ближайшая трудовая вахта, с апреля по июнь 2017‑го, будет для него последней. А ехать ему некуда. Почему так получилось разбирался корреспондент «Правды Севера». Публикация называется «Отпустите меня из Арктики».

Режиссер Алексей Учитель снял фильм «Матильда», который вызвал споры еще до премьеры. Из-за них она несколько раз переносилась, теперь ее время определено – октябрь 2017 года. «Правда Севера» публикует эксклюзивное интервью с режиссером, в котором он рассказывает о съемках фильма, а также о том, чем он руководствовался, когда решил взяться за столь непростой материал. Интервью называется «Судьба страны зависела от одной маленькой женщины».

В постоянной рубрике, посвященной столетию газеты «История «Правды Севера» в одной фотографии», ее постоянный ведущий Сергей Доморощенов на этот раз рассказывает о праведник русской журналистики Валентине Каркавцеве, талант которого ярко раскрылся в «наивную эпоху» перемен, - сообщает портал "Правда Севера".