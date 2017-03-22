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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/04/49999.html

Общество

Участники проекта «Ломоносовский обоз» совершат автопробег по пути великого ученого

Участники проекта «Ломоносовский обоз» совершат автопробег по пути великого ученого
100 старшеклассников из 54 регионов России и стран СНГ в рамках проекта «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее» пройдут дорогой русского учёного Михаила Ломоносова.

Старт интеллектуального молодёжного автопробега состоится 8 апреля с 08:00 до 09:00 на площади у главного корпуса САФУ, после чего участники отправятся в путь. 
Школьники на автобусах преодолеют расстояние в 1224 км от Архангельска до Москвы, по дороге посещая крупнейшие предприятия, исторические и культурные центры Русского севера и центральной России.

Всего за две недели юных наследников Ломоносова примут 16 городов, где они примут участие в 72 мероприятиях в вузах, на предприятиях и в культурных центрах.
Откроет образовательную программу лекция представителя компании «Газпромнефть Сахалин» Алексея Фадеева, которая состоится 6 апреля в19:00 в интеллектуальном центре САФУ.

Как сообщили организаторы проекта, его участниками  стали дети, чьи эссе были отобраны жюри из 10 тысяч работ, присланных на конкурс. За время поездки они должны оформить свои эссе в формат презентаций, содержащих развёрнутое изложение затронутой темы и конкретные практические предложения.

— Финалисты, которые сумеют защитить свои работы, получат нашу поддержку, – рассказал один из основателей международного Ломоносовского клуба Дмитрий Пунин. – Мы прилагаем все усилия, чтобы помогать российским талантливым детям раскрываться в полной мере и, как итог, принести наибольшую пользу нашей стране. Для этого есть много инструментов, в том числе – помощь в реализации собственных проектов, в учёбе и последующем трудоустройстве.

Публичная защита десяти лучших презентаций состоится 17 апреля в ходе финального этапа проекта в Москве. Победитель конкурса станет президентом международного Ломоносовского клуба (МЛК) на 2017–2018 годы. Напомним, в 2016 году в тройку лидеров вошел учащийся архангельской гимназии № 6 Василий Подоплёкин, который стал вице-президентом клуба.

Кроме того, в рамках финального этапа 17 апреля 2017 года в пресс-центре ТАСС состоится конференция «100 вопросов о профессии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

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