В Архангельске прошёл областной фестиваль бардовской песни В минувшие выходные в столице Поморья состоялся областной фестиваль бардовской и патриотической песни памяти поисковика Юрия Заплатина. Участие в фестивале приняли около 100 человек. Это юноши и девушки в возрасте от 12 до 25 лет из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского и Устьянского районов. В этом году фестиваль состоялся в 16-й раз. Нашли ошибку? Выделите текст,

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