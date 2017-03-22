Это юноши и девушки в возрасте от 12 до 25 лет из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского и Устьянского районов. В этом году фестиваль состоялся в 16-й раз.
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Вторник, 4 апреля, 19:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/04/49997.html
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В Архангельске прошёл областной фестиваль бардовской песни
В минувшие выходные в столице Поморья состоялся областной фестиваль бардовской и патриотической песни памяти поисковика Юрия Заплатина. Участие в фестивале приняли около 100 человек.
Это юноши и девушки в возрасте от 12 до 25 лет из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского и Устьянского районов. В этом году фестиваль состоялся в 16-й раз.
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