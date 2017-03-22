Перед студентами САФУ выступил посол Швейцарии в РФ

Посол Швейцарии в РФ Ива Россье рассказал студентам о российско-швейцарских отношениях и объяснил желание своей страны войти в Арктический совет в качестве наблюдателя.

Посол сообщил, что несмотря на то что Швейцария не входит в число арктических государств, правительство заинтересовано в освоении зоны высоких широт. Он отметил, что Швейцария могла бы содействовать в решении экологических задач, например, помочь в очистке Арктики от мусора. Также спикер обратил внимание на то, что его страна обеспокоена проблемой глобального потепления.

«У нас в Швейцарии арктические условия. Мы живем пусть не в высоких широтах, но на горных высотах. Если вы подниметесь примерно на 3500 метров, вы попадете в тот же климат, что и в Арктике. Три-четыре процента наших территорий занимает зона вечной мерзлоты. Так как мы живем в этой среде, для нас очень важен вопрос изменения климата», – пояснил Ив Россье.

В качестве второго весомого довода для вступления Швейцарии в Арктический совет лектор назвал высокий научный потенциал своей страны. Швейцарские вузы занимают самые высокие позиции в мировых рейтингах. Серьезные разработки ведутся учеными Института снега, леса и сельского хозяйства и Всемирной мониторинговой станции Швейцарии, изучающей ледники.

Лектор заметил, что суровые условия объединяют россиян и швейцарцев:

«Русская Арктика – это ведь не только льды и белые медведи. Это такие города, как Норильск, Мурманск и Архангельск. Это люди. У наших государств общая задача – обеспечить инфраструктуру, чтобы местное население могло комфортно жить и работать здесь».

Напомним, что мероприятие прошло на полях форума «Арктика – территория диалога», сообщает пресс-служба САФУ.