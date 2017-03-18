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Понедельник, 3 апреля, 19:17
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/03/49991.html
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В Северодвинске будет закрыт участок побережья Белого моря
С 7 по 14 апреля участок побережья Белого моря будет закрыт для людей и техники. Об этом сообщает командование войсковой части 09703.
В течение недели на территории шириной 5 километров от Белого моря, ограниченной деревней Красная Гора и устьем реки Нёнокса (Верховка), будут проводиться опасные работы.
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