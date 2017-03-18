В Северодвинске будет закрыт участок побережья Белого моря С 7 по 14 апреля участок побережья Белого моря будет закрыт для людей и техники. Об этом сообщает командование войсковой части 09703. В течение недели на территории шириной 5 километров от Белого моря, ограниченной деревней Красная Гора и устьем реки Нёнокса (Верховка), будут проводиться опасные работы. Нашли ошибку? Выделите текст,

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