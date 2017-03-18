В Архангельске прошёл конкурс молодых модельеров

В минувшие выходные в столице Поморья прошел IX открытый городской фестиваль – конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Модный Архангельск».

В нем приняли участие 19 молодых дизайнеров и модельеров в возрасте от 14 до 30 лет из САФУ, Архангельского техникума строительства и городского хозяйства, театра моды Новодвинска и Северодвинска.

Участники фестиваля – конкурса проявили себя в номинациях: «Повседневная одежда», «Торжество», «Коллекция моделей», «Народные мотивы» и «Фантазия без границ».

Для участницы Татьяны Кузнецовой конкурс стал своего рода демонстрацией ее первой коллекции.

- Моя коллекция платьев называется «Un Jour», что с французского переводится как день, сутки. На создание коллекции меня вдохновило небо: оно всегда разное - утреннее, дневное, вечернее, но все же очень красивое. Поэтому и цвета платьев различны – от светлого до темного, - рассказала студентка северодвинского филиала САФУ Татьяна Кузнецова.

Отбор был серьезным и жестким. Работы участников оценивали два состава жюри: проверяли не только креативность мышления, но и профессиональные навыки портных, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Студентка Архангельского техникума строительства и городского хозяйства Анастасия Хмелевская представляла свои работы в двух номинациях. Именно ее работа - вечернее платье в стиле пин-ап стало лучшим в номинации «Торжество».

- Платье создано для образа в стиле «пин-ап». Это особый стиль, некогда популярный в Америке. При создании образа мы столкнулись с несколькими сложностями: первое - тип фигуры модели, второе - сложный крой, который выбрали. По своей конструкции платье очень нестандартное и моделировать, к примеру, складки приходилось прямо на примерках, - поделилась Анастасия Хмелевская.