Архангельские школьники сдали досрочный ЕГЭ по иностранному языку

В досрочный период в Архангельской области всего 17 человек демонстрировали навыки практического владения иностранным языком. Причём, все выпускники выбрали для сдачи только английский язык.

Процедура сдачи автоматизирована, экзамен проводится в лингафонных кабинетах или в специально оборудованных компьютерных классах. В ходе этого испытания речь ребят записывается, затем уровень владения языком оценивают эксперты.

—Устную часть ЕГЭ по иностранному языку выбирают выпускники, которые хотят добиться максимального результата на этом испытании. Дело в том, что успешное прохождение раздела «Говорение» может принести 20 баллов, а письменный экзамен оценивается максимум в 80, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

В Поморье экзамен прошёл без сбоев и удалений. Свои результаты ребята узнают не позднее 18 апреля, - сообщает министерство образования и науки Поморья.