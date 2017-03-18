В Архангельске можно будет заказать систему "умный дом"

В апреле в Архангельске откроется лаборатория, где можно будет заказать любой смелый проект от систем «умный дом» и удаленного управления оборудованием до протезирования и бытовых роботов.

Открыть «ФабЛаб» решил местный предприниматель Дмитрий Коробов, который в недавнем времени организовал школу по робототехнике.

—Начиная проект, мы закупили необходимые материалы и собрали станок с числовым программным управлением, – сказал Дмитрий Коробов. – Есть большое желание сначала выпустить своими руками первую продукцию, поскольку у нашего оборудования большой потенциал: на нем можно изготавливать всё вплоть до мебели. Кроме того, мы хотим продемонстрировать возможности создаваемой производственной базы. В ближайшее время ее можно будет использовать по прямому назначению – изготавливать детали из фанеры или пластика, а также выполнять гравировку металлов. Это первый высокоточный инструмент и опыт для работы с более сложными вещами и по более сложным схемам.

Сейчас команда работает в арендуемом гаражном боксе, но идет поиск помещения в центре города, подходящего под формат классического «ФабЛаба», - сообщает пресс-служба правительства области.

В рамках инвестиционного проекта команда намерена показать, что есть возможность самим делать, собирать и проектировать сложные вещи, знакомить школьников с высокими технологиями, давать им возможность поработать руками не просто в рамках стандартного конструктора, а в сборке более сложных вещей.

– Вся база знаний, полученная в школе робототехники в рамках проекта «ФабЛаб», может быть использована в формате рабочих элементов. Проект только на старте и пока заказов нет, но это все у нас впереди. А после поездки в Москву на «Робофест-2017» будем готовиться к соревнованиям более серьезного уровня, отправлять тренеров на обучение, поскольку есть огромное желание аккредитовать Архангельскую область на проведение отборочных соревновательных этапов по различным блокам, – поделился планами Дмитрий Коробов.