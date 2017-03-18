В Архангельске облагородят Чумбаровку

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» в областном центре планируется обновление проспекта Чумбарова-Лучинского.
По словам главного художника Архангельска Михаила Трещева, главной пешеходной магистрали города, столь любимой горожанами, глобальные перемены не грозят.
Предлагаемые инновации улучшат внешний вид проспекта – планируется заменить брусчатку на более современное эргономичное покрытие и озеленить зоны отдыха. Также на Чумбаровке планируется обустроить литературный сквер и площадку, на которой будет удобно проводить время детям с ограниченными возможностями здоровья.
—Намечено высадить на проспекте вечнозеленые растения – можжевельники и туи, чтобы в любое время года они радовали горожан и гостей столицы Поморья, так как северное лето у нас короткое. Также планируется разместить детский комплекс для активного отдыха в сквере на пересечении проспекта с улицей Володарского, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Достали с Чумбаровкой сколько можно с ней носиться,облагораживать,обновлять.У нас есть множество других улиц требующих ремонта,туда бы свои усилия направили бы.