В Архангельске облагородят Чумбаровку

В администрации Архангельска состоялось представление презентации, посвященной предложениям по организации благоустройства проспекта Чумбарова-Лучинского.

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» в областном центре планируется обновление проспекта Чумбарова-Лучинского.

По словам главного художника Архангельска Михаила Трещева, главной пешеходной магистрали города, столь любимой горожанами, глобальные перемены не грозят.

Предлагаемые инновации улучшат внешний вид проспекта – планируется заменить брусчатку на более современное эргономичное покрытие и озеленить зоны отдыха. Также на Чумбаровке планируется обустроить литературный сквер и площадку, на которой будет удобно проводить время детям с ограниченными возможностями здоровья.

—Намечено высадить на проспекте вечнозеленые растения – можжевельники и туи, чтобы в любое время года они радовали горожан и гостей столицы Поморья, так как северное лето у нас короткое. Также планируется разместить детский комплекс для активного отдыха в сквере на пересечении проспекта с улицей Володарского, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.