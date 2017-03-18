Арктический молодежный форум в Архангельске завершил свою работу

Торжественная церемония закрытия состоялась 1 апреля, где участникам вручили сертификаты за участие, а также подвели итоги образовательного форума.

«Форум прошел успешно. Я надеюсь, что вам все понравилось, что было интересно. Вы получили новые знания, впечатления, знакомства», - сказала программный директор форума «Арктика. Сделано в России» Анна Аперян. – Уверена, что когда вы разъедитесь по своим городам, то обязательно будете поддерживать друг с другом отношения, и продолжите развивать арктический регион. В следующем году мы обязательно с вами встретимся снова и проведем такое же замечательное мероприятие.

В состав команды победителей вошел аспирант САФУ Евгений Панкратов из Архангельска. В университете он занимается промышленной теплоэнергетикой. На форуме команда представила проект по развитию в регионе лесопромышленности.

«Я впервые принял участие в образовательном форуме «Арктика. Сделано в России». Все очень понравилось. Условия для работы были обеспечены. В палатках всегда было тепло и чисто»,- поделился своими впечатлениями Евгений Панкратов.

Завершился III Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» традиционным флешмобом. Возле ледяных букв участники выстроились в живые фигуры-буквы, которыми изобразили надпись «Арктика». Помимо этого участники форума прямо из палаточного лагеря отправили своим родным, близким и друзьям памятные открытки с видами Поморья.

Напомним, международный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» проходил в Архангельской области с 27 марта по 2 апреля. Участие в нем приняли 175 человек.