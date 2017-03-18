Температура воздуха -3,-8 при прояснениях -10,-15. Днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 6-11 м/с. Температура воздуха -3,+2°, на северо-востоке -1,-6.
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Воскресенье, 2 апреля, 13:00
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/02/49963.html
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В Архангельской области потеплеет
Сегодня в Архангельской области сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов ожидается снег, местами дымка. Ветер западный и юго-западный, на северо-востоке области северо-западный 3-8 м/с, местами порывы 12-16 м/с.
Температура воздуха -3,-8 при прояснениях -10,-15. Днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 6-11 м/с. Температура воздуха -3,+2°, на северо-востоке -1,-6.
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