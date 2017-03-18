"Правде Севера" исполнилось 100 лет

1 апреля 1917 года вышел в свет первый номер «Известий Архангельского Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов». Спустя годы, поменяв несколько названий и логотипов, газета обрела свое нынешнее имя: «Правда Севера».

За это время издание прошло сложный, временами тернистый, но, безусловно, интересный путь. Газета оставила свой след в истории Архангельской области, заслужила доверие многочисленной аудитории подписчиков из самых разных уголков региона. Сегодня «Правда Севера» – по-настоящему областное издание. Мы развиваемся, осваиваем новые технологии, стараемся быть современными, доступными, расширяем географию и охват, учимся и слушаем наших читателей.

Газета выходит два раза в месяц двадцатитысячным тиражом и распространяется во всех районах Архангельской области

И, конечно же, поздравляем всех сотрудников «Правды Севера», нынешних и работавших в газете в разные годы, а также читателей, друзей газеты всех сопричастных к этому знаменательному событию. Нам – век, и мы рады продолжать работу возрасту вопреки, сообщает сайт Правда Севера.

"Двина-Информ" по-своему присоединяется к празднованию юбилея коллег: в рубрике "80 лучших людей Архангельской области" в апреле мы расскажем о лучших журналистах издания. Серию портретов "Правды Севера" открыл легендарный фотокорреспондент газеты Калестин Коробицын.