В первой городской больнице Архангельске замминистру труда и соцзащиты РФ представили экзоскелет

В рамках международного форума «Арктика – территория диалога» заместителю министра труда и социальной защиты России Григорию Лекареву был представлен инновационный реабилитационный прибор – экзоскелет. Презентация состоялась на базе Первой городской больнице имени Е. Е. Волосевич.

Об особенностях применения экзоскелета рассказала доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации СГМУ Елена Бондаренко.

— С марта прошлого года мы включили тренировки на экзоскелете в программу реабилитации пациентов с травмой грудного и спинного отделов позвоночника. Накопленный опыт позволил нам проводить тренировки с пациентами с травмой шейного отдела. У всех пилотов были отмечены положительные эффекты, такие как нормализация артериального давления, улучшение равновесия и координации. У двух пациентов отмечено появление чувствительности в нижних конечностях, – отметила Елена Бондаренко.

По мнению заместителя министра, подобные инновационные средства необходимо закрепить за реабилитационными центрами. Это может стать первым шагом на пути к реализации данной идеи, сообщает пресс-служба правительства региона.

— Важно понимать, что просто выдать людям с инвалидностью экзоскелеты нельзя, необходимо научить их пользоваться им, дать время на привыкание, – заметил Григорий Лекарев.