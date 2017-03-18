Участники молодежного форума пройдут стажировку в арктических широтах

Суровый климат, сильнейшие ветра, однообразный пищевой рацион, преимущественно мужской коллектив, сложная работа, частичное отсутствие бытовых благ, более полутора месяцев в отрыве от большой земли, встречи с белыми медведями, тяжелые психологические нагрузки – все это не испугало участников молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», решивших пройти стажировку в арктических широтах.

Работу для молодых специалистов предлагает национальный парк «Русская Арктика». Свои резюме в нацпарк отправили более десяти участников форума. В основном это ребята из Архангельска и Санкт-Петербурга. Отбор прошли пять человек. Его провел исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

«Все ребята разные. Среди участвующих в отборе выделил пять человек, которые, как мне показалось, искренне хотят работать и развиваться в Арктике. В разговоре понял, что у них есть интерес и, самое главное, желание. Тому, что они не умеют, ребята вполне смогут научиться и выполнить все поставленные перед ними задачи», - сказал Александр Кирилов.

Отбор на стажировку проходил по двум направлениям: очистка и научные исследования. «В результате собеседования стало сразу видно, кого можно взять на очистку – сугубо механическую работу, а кого на проведение научных исследований», - добавил Александр Кирилов.

Для Полины Затравкиной из Санкт-Петербурга работа в Арктике давняя мечта, которая стала реальностью на молодежном форуме. Девушка закончила Российский государственный педагогический университет по специальности геология – геоэкология. «Помимо практики я занимаюсь эколого-просветительской деятельностью с молодежью. Как можно рассказывать молодежи про Арктику, если я сама там не была? Участие в форуме дало мне такую возможность, которую упускать не собираюсь», - поделилась впечатлениями Полина Затравкина.

Очередной трудовой сезон в Арктике начнется в июне. В самое ближайшее время с ребятами, прошедшими отбор, свяжутся и предложат конкретные предложения поработать в арктических широтах.

Напомним, участие в международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» принимают 175 человек. Участники работают над конкретными комплексными задачами – кейсами, – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». 1 апреля они представят свои проекты целому ряду экспертов и пройдут публичную защиту. Форум