Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях до -21°; днем -4,+1 - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 1 апреля, 10:02
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/01/49951.html
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1 апреля в Поморье температура воздуха поднимется до +1°
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер ночью западный и северо-западный 5-10 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.
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