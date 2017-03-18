Воспитанники детского дома из Архангельской области станут героями программы «Пока все дома»

2 апреля в 10:35 в эфир Первого канала выйдет программа «Пока все дома», героями постоянной рубрики которой под названием «У вас будет ребёнок» станут воспитанники одного из детских домов Архангельской области.

В марте столичные журналисты работали в Поморье, создавая специальные видеопортфолио ребят. Часть сюжетов будет показана в эфире Первого канала, начиная с апреля, остальные анкеты разместят в общероссийской информационно-поисковой системе для усыновителей «Видеопаспорт», сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа «Пока все дома» уже рассказывала о детях из Архангельской области. Наша совместная работа началась ещё два года назад. Мы получили большой отклик и практически все ребята, которых показали в телеэфире, нашли новые семьи, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.