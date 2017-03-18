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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/31/49949.html

Общество

Архангельская и Томская области будут сотрудничать в сфере науки и инноваций

Архангельская и Томская области будут сотрудничать в сфере науки и инноваций
Соглашение о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий между Архангельской и Томской областями было подписано в рамках международного форума «Арктика-территория диалога».

Как отметил заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, научный потенциал, технологии и наработки томичей логично вписываются в реализацию арктических проектов. Сотрудничество между нашими регионами даст стимул к развитию проектов Архангельской области.

Виктор Иконников подчеркнул, что Поморье может стать полигоном  для отработки новых технологий: «Арктика требует особого подхода. К примеру, в Салехарде перепад температур в течение года составляет более 80 градусов, и нужны специальные технологии, чтобы оборудование выдерживало подобный климатические нагрузки. Архангельская область является отличной площадкой для испытания этих технологий. Мы готовы оказать коллегам всестороннюю помощь и поддержку».

Инновационные технологии, проекты и продукты организаций  Томской области для применения в условиях Арктического региона были представлены в рамках тематического круглого стола, который прошел в САФУ. Кстати, с федеральным вузом Томская область также подписала соглашение о сотрудничестве, - сообщает пресс-служба правительства области. 

—Работать в Арктике в одиночку невозможно, поэтому всесторонняя коллаборация  необходима, –  подчеркнул заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин. – Архангельская область – та территория, которая подходит для интеграции всех процессов  и призвана быть той самой «точкой входа» в Арктику.

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