Жители Архангельска сами выберут дворы, которые необходимо благоустроить РressFoto Более ста миллионов рублей выделено Архангельску на благоустройство дворов, главных улиц и площадей в рамках проекта «ЖКХ и городская среда». 68,4 миллиона рублей уйдут на ремонт дворов, а оставшиеся деньги — на обустройство пешеходных дорожек, набережных, памятных мест города, зон отдыха, парков и скверов. Какие именно дворы будут благоустраивать, решат сами архангелогородцы: отбор территорий общего пользования будет проходить в форме онлайн-голосования на официальном портале Архангельска. Начнется он 1 апреля. Каждый желающий сможет разработать свой дизайн-проект по улучшению дворовой территории, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 16:10