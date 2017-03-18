Жители Архангельска сами выберут дворы, которые необходимо благоустроить

68,4 миллиона рублей уйдут на ремонт дворов, а оставшиеся деньги — на обустройство пешеходных дорожек, набережных, памятных мест города, зон отдыха, парков и скверов.
Какие именно дворы будут благоустраивать, решат сами архангелогородцы: отбор территорий общего пользования будет проходить в форме онлайн-голосования на официальном портале Архангельска. Начнется он 1 апреля.
Каждый желающий сможет разработать свой дизайн-проект по улучшению дворовой территории, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.