Работники северодвинской "Звёздочки" получили награды от Дмитрия Рогозина Фото пресс-службы "Звездочки" Заместитель Председателя Правительства РФ вручил награды Морской коллегии работникам предприятий промышленности, которые внесли наибольший вклад в работы по ремонту, модернизации и переоборудованию крейсера «Адмирал Кузнецов», подготовке его и других судов для выполнения боевых задач в Восточном Средиземноморье. Обращаясь к награждаемым, Дмитрий Рогозин отметил, что центр судоремонта «Звездочка» в кооперации с другими предприятиями промышленности успешно и в кратчайшие сроки справился с работами по восстановлению ТАВКр «Адмирал Кузнецов» и адаптации его для применения новых типов летательных аппаратов. Медалью «За отличие в морской деятельности» награждены: Костыгов Владимир Николаевич – слесарь судоремонтник ЗАО «СПТБ «Звездочка»; Попов Иван Петрович – главный строитель ТАВКр «Адмирал Кузнецов», заместитель начальника управления АО «ЦС «Звездочка»; Скупов Юрий Алексеевич – инженер-электромеханик АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»; Царев Александр Николаевич – слесарь-судоремонтник филиала «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка»; Шувалов Дмитрий Андреевич – главный специалист АО «РСК «МиГ» Благодарность Морской коллегии при Правительстве РФ объявлена: Мигунову Николаю Васильевичу – старшему строителю кораблей ЗАО «СПТБ «Звездочка»; Овчаренко Николаю Антоновичу – радиомонтажнику судовому филиала «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка». Об этом сообщает пресс-служба АО «Центр судоремонта «Звездочка». Нашли ошибку? Выделите текст,

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