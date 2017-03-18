Работники северодвинской "Звёздочки" получили награды от Дмитрия Рогозина

Обращаясь к награждаемым, Дмитрий Рогозин отметил, что центр судоремонта «Звездочка» в кооперации с другими предприятиями промышленности успешно и в кратчайшие сроки справился с работами по восстановлению ТАВКр «Адмирал Кузнецов» и адаптации его для применения новых типов летательных аппаратов.
Медалью «За отличие в морской деятельности» награждены:
Костыгов Владимир Николаевич – слесарь судоремонтник ЗАО «СПТБ «Звездочка»;
Попов Иван Петрович – главный строитель ТАВКр «Адмирал Кузнецов», заместитель начальника управления АО «ЦС «Звездочка»;
Скупов Юрий Алексеевич – инженер-электромеханик АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;
Царев Александр Николаевич – слесарь-судоремонтник филиала «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка»;
Шувалов Дмитрий Андреевич – главный специалист АО «РСК «МиГ»
Благодарность Морской коллегии при Правительстве РФ объявлена:
Мигунову Николаю Васильевичу – старшему строителю кораблей ЗАО «СПТБ «Звездочка»;
Овчаренко Николаю Антоновичу – радиомонтажнику судовому филиала «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка».
Об этом сообщает пресс-служба АО «Центр судоремонта «Звездочка».