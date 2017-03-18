Министр образования РФ посетила Архангельский морской кадетский корпус

На сегодняшний день в кадетском корпусе обучается 236 курсантов. В основном — мальчики. Девчонок всего 39. Преподавательский состав — 64 педагога.

— Особенность наша в том, что среди преподавателей очень много мужчин, — поясняет Олег Полухин, директор корпуса. — Для кадетского образования, согласитесь, это такой важный и сильный момент. Причём, педагоги у нас не просто осуществляют работу старших воспитателей, а все с талантами — активно передают ребятам своё мастерство, участвуют в дополнительном образовании.

Морской кадетский корпус свою историю ведёт с 2010 года. Помимо того, что учреждение является ресурсным центром кадетского образования региона, оно несёт и серьёзную социальную нагрузку, поддерживая ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Образование здесь бесплатное. Все кадеты обеспечиваются за счёт средств областного бюджета пятиразовым питанием и форменным обмундированием.

Помимо обычных дисциплин в морском корпусе, конечно же, преподают и дисциплины военизированные: огневую подготовку, строевую. Кадеты с легкостью собирают и разбирают автоматы, вяжут морские узлы и владеют семафорной азбукой. Знают на зубок Устав вооруженных сил и Кодекс кадетской чести.

Экскурсию по морскому корпусу для министра образования курсанты проводили сами. Немного волнуясь, как на экзамене, рассказывали Ольге Васильевой об Арктике и морских лоциях, - пишет ИА "Регион 29".

Процент поступления выпускников корпуса в военные вузы, по словам директора, очень высок. На сегодняшний день бывшие кадеты обучаются в пятнадцати высших военных учебных заведениях страны.

— Это очень серьёзные ВУЗы министерства обороны, федеральной службы безопасности, МВД. Например, девушки наши поступили недавно в Военную академию связи имени маршала Будённого. Хотя, там конкурс был — 40 человек на место, — рассказывает Полухин.

Впрочем, выбирают выпускники и не только военную стезю. Бывшие кадеты учатся в институтах, университетах, академиях страны в Архангельске, Рязани, Саратове, Калининграде, Мурманске, Санкт-Петербурге, Мурманске и Москве.

— Меня поразила атмосфера, которая здесь царит, — поделилась впечатлениями от знакомства с кадетским корпусом Ольга Васильева. — Я думаю, что это заслуга педагогического коллектива, который прилагает все усилия для всесторонней подготовки курсантов. И конечно, один из важнейших компонентов — это особый воспитательный процесс. Тот факт, что там много ребят поступает в лучшие военные учреждения страны, говорит о том, что качество подготовки будущих офицеров здесь очень хорошее. Я желаю процветания кадетскому корпусу.