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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/31/49938.html

Общество

Новодвинские школьники борются за звание "Супер-класса"

Новодвинские школьники борются за звание "Супер-класса"
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
30 марта в Новодвинске начался первый городской конкурс среди учеников начальной школы. На сцене собрались три дружных коллектива младших классов. Все они борются за звание «Супер-класса».

Подобный конкурс проводился впервые, и на него заявились всего три класса: 1 «Б», 2 «А» и 2 «Б» Новодвинской гимназии. Руководство АО «Быт» – организатор конкурса – надеется, что начинание найдёт признание, и в последующие годы к активным гимназистам присоединятся другие школы.

Первый этап состязания представлял собой визитную карточку каждого коллектива. Ребята с помощью танца, музыки, видеороликов рассказывали о своей школьной жизни, дружбе, увлечениях, достижениях, традициях. Вместе с ребятами выступали и их классные руководители.

У какой из команд собственная презентация получилась лучше, решило компетентное жюри. Второй этап конкурса состоится 21 апреля, на нём классные коллективы покажут танцевальные номера и определят победителя, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

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