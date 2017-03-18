Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях до -19°; днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 31 марта, 12:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/31/49931.html
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31 марта в Поморье ожидается морозная снежная погода
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный и северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях до -19°; днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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