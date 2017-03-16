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Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форума

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Четверг, 30 марта, 21:49

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49927.html

Общество

Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форума

Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форума
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В главном мероприятии Арктического форума - пленарном заседании "Человек в Арктике" принял участие Президент России Владимир Путин.

Почётными гостями заседания стали президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон и президент Финляндии Саули Ниинистё. Модератором дискуссии выступил известный тележурналист Джефф Катмор.

Открывая пленарное заседание, Владимир Путин напомнил, что столица Русского Севера уже второй раз принимает форум «Арктика – территория диалога».

—И это символично. Архангельск исторически связан со знаковыми событиями и именами, открывшими миру дороги ледовых широт, – подчеркнул Президент. – В наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным потенциалом.

—Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической зоны, осознает особую ответственность за эту территорию, – отметил Владимир Путин. – Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики. Это – создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера, сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому отношение со стороны государства.

Вместе с тем, эти задачи нельзя рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и хрупких арктических экосистем, акцентировал внимание участников и гостей форума Владимир Путин. Защита полярной природы входит в число ключевых приоритетов международного сотрудничества в этом регионе, так же, как научная кооперация.

—Сотрудничество учёных, широкий обмен опытом и программами особенно важны, учитывая масштабы планов освоения этой территории, в том числе в рамках больших международных проектов. Одним из недавних позитивных примеров, конечно же, служит проект «Ямал СПГ», в реализации которого так или иначе участвуют семь государств, – сказал Президент России. – Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создает все условия для его эффективного развития.

—Прежде всего, мы поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для нашей страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и создание так называемых опорных зон развития, которые мы понимаем не только как территории, а в первую очередь как перечень скоординированных, взаимодополняющих друг друга проектов, а также инструментов государственной поддержки, – подчеркнул Владимир Путин. – Эти и многие другие меры будут включены в новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны России. 

Речь, в частности, идёт о формировании блока современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях этого региона, совершенствовании системы экологического мониторинга, освоении шельфовых месторождений.

Особое внимание уделяется Северному морскому пути: изменение ледовой обстановки, появление новых современных судов делает его практически круглогодичной транспортной артерией, эффективной и надежной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной экономики.

В ходе своего выступления Президент России отметил, что уже дал поручение правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и другие необходимые сервисы.

—Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути. Это позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией, – заявил Владимир Путин.

В заключение глава государства поблагодарил всех участников форума за конструктивное обсуждение вопросов Арктики, за неравнодушное отношение к её будущему, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Сегодня 16:25

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Комментарии
Гленн, сегодня 18:04

А в историю войдет лишь то, что Путин именно в Архангельске сравнил выступления молодежи с Евромайданом

Мангуст, сегодня 18:13

30 марта с.г. войдет в историю как День второго рождения Архангельска ... Не веришь? приходи через 100 лет, поговорим ...

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