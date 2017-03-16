Дмитрий Рогозин встретился с участниками молодежного Арктического форума

Зампред правительства Дмитрий Рогозин призвал молодых ученых сформировать экспертную лабораторию по вопросам развития арктического региона для участия в работе арктической государственной комиссии.

«Надо сделать так, чтобы работа с молодыми специалистами была основана на ведущих вузах. Нам нужна арктическая лаборатория молодежная, которая была бы основана на ваших университетах: Владивосток, все арктические крупные университеты, Санкт-Петербург, Москва. Вы сами подумайте и предложите мне, я соглашусь с этим планом», – сказал Дмитрий Рогозин, отвечая на участника форума о программах привлечения молодежи в Арктику и задействовании молодых ученых и специалистов к работе в арктической государственной комиссии.

Он отметил, что вопрос привлечения и удержания молодых специалистов достаточно сложный и включает в себя три аспекта: обеспечение жильем, достойной заработной платой и предоставление возможностей для творческого и профессионального развития. «Если уж быть кем-то, добиваться чего-то, то по полной», – добавил спикер Форума.

Он предложил участникам подумать несколько дней и оформить предложение по включению молодежи в работу арктической государственной комиссии.

«Подумайте сами, договоритесь между собой и сообщите мне. Я приму то решение, которое вы сами мне предложите. Я буду общаться с президентом, и мы воплотим это в государственных и управленческих решениях», – заключил Дмитрий Рогозин.

Участниками молодёжного форума «Арктика. Сделано в России» стали 150 молодых представителей российской науки, 10 из которых также являются представителями коренных малочисленных народов севера, а также 25 иностранцев из стран Арктического совета, Италии, Китая, Германии и ряда других государств.

Молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» в 2017 году проходит в рамках Международного форума «Арктика – территория диалога», напоминает пресс-служба областного правительства.