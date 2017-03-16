Новости дня

Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровня

В чемпионате Поморья по волейболу определились лидеры

Студенты НАО прошли на лыжах по следу оленно-транспортных батальонов

Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форума

Мобильная версия 16+

Четверг, 30 марта, 21:49

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49924.html

Общество

Дмитрий Рогозин встретился с участниками молодежного Арктического форума

Дмитрий Рогозин встретился с участниками молодежного Арктического форума
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Зампред правительства Дмитрий Рогозин призвал молодых ученых сформировать экспертную лабораторию по вопросам развития арктического региона для участия в работе арктической государственной комиссии.

«Надо сделать так, чтобы работа с молодыми специалистами была основана на ведущих вузах. Нам нужна арктическая лаборатория молодежная, которая была бы основана на ваших университетах: Владивосток, все арктические крупные университеты, Санкт-Петербург, Москва. Вы сами подумайте и предложите мне, я соглашусь с этим планом», – сказал Дмитрий Рогозин, отвечая на участника форума о программах привлечения молодежи в Арктику и задействовании молодых ученых и специалистов к работе в арктической государственной комиссии.

Он отметил, что вопрос привлечения и удержания молодых специалистов достаточно сложный и включает в себя три аспекта: обеспечение жильем, достойной заработной платой и предоставление возможностей для творческого и профессионального развития. «Если уж быть кем-то, добиваться чего-то, то по полной», – добавил спикер Форума.

Он предложил участникам подумать несколько дней и оформить предложение по включению молодежи в работу арктической государственной комиссии.

«Подумайте сами, договоритесь между собой и сообщите мне. Я приму то решение, которое вы сами мне предложите. Я буду общаться с президентом, и мы воплотим это в государственных и управленческих решениях», – заключил Дмитрий Рогозин.

Участниками молодёжного форума «Арктика. Сделано в России» стали 150 молодых представителей российской науки, 10 из которых также являются представителями коренных малочисленных народов севера, а также 25 иностранцев из стран Арктического совета, Италии, Китая, Германии и ряда других государств.

Молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» в 2017 году проходит в рамках Международного форума «Арктика – территория диалога», напоминает пресс-служба областного правительства.

Сегодня 16:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровняСегодня 19:57

Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форумаСегодня 16:25
2 комментария

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет Сегодня 12:49
2 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Иннокентий БахтинСегодня 09:22
1 комментарий

Чилингаров: по Арктике надо договариваться. Но национальные интересы выше Вчера 16:36

Общество

Студенты НАО прошли на лыжах по следу оленно-транспортных батальоновСегодня 17:33

Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форумаСегодня 16:25
2 комментария

Министр здравоохранения РФ посетила главный храм столицы Поморья Сегодня 16:14

Архангельская область будет сотрудничать с Хабаровским краемСегодня 15:39

В Архангельске обсудили сохранение экологии в АрктикеСегодня 15:31

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Студенты НАО прошли на лыжах по следу оленно-транспортных батальонов

Владимир Путин выступил на ключевом мероприятии Арктического форума

Министр здравоохранения РФ посетила главный храм столицы Поморья

Архангельская область будет сотрудничать с Хабаровским краем

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий

"Ростелеком" в Архангельске обеспечит услугами связи Арктический форум

Игорь Орлов встретился с делегацией из Китая

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

В Плесецком районе в ДТП погиб мужчина

В Плесецке бездомный-рецидивист обокрал храм

В Каргополе при пожаре погибли двое мужчин

В Северодвинске мужчина похитил у знакомой телефон

В Цигломени водитель иномарки сбил одиннадцатилетнего мальчика

Архангельский парусный центр «Норд» станет спортивным объектом мирового уровня

В чемпионате Поморья по волейболу определились лидеры

Ветераны региональной полиции сыграли в дартс

В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

Архангельские дзюдоисты взяли "золото" на первенстве России

В Новодвинске прошёл квартирник рок-клуба «Underground»

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

Северный народный хор выступил перед гостями Арктического форума

В Архангельске выступит флейтист Виктор Воробьев

В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru