Архангельская область будет сотрудничать с Хабаровским краем Фото пресс-службы правительства Архангельской области Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Архангельской областью и Хабаровским краем подписано в рамках международного форума «Арктика – территория диалога». Подписи под документом поставили главы двух регионов Игорь Орлов и Вячеслав Шпорт. Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, образовании, науке, молодежной политике, культуре и спорте. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом работы по вопросам энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление соответствующих деловых контактов, - сообщает пресс-служба правительства области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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