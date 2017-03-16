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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49923.html

Общество

Архангельская область будет сотрудничать с Хабаровским краем

Архангельская область будет сотрудничать с Хабаровским краем
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Архангельской областью и Хабаровским краем подписано в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Подписи под документом поставили главы двух регионов Игорь Орлов и Вячеслав Шпорт.

Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, образовании, науке, молодежной политике, культуре и спорте.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом работы по вопросам энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление соответствующих деловых контактов, - сообщает пресс-служба правительства области.

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