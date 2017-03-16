Архангельская область будет сотрудничать с Хабаровским краем

Подписи под документом поставили главы двух регионов Игорь Орлов и Вячеслав Шпорт.
Регионы планируют развивать сотрудничество в области инвестиций и инноваций, выставочно-ярмарочной деятельности, здравоохранении, образовании, науке, молодежной политике, культуре и спорте.
Кроме того, стороны будут обмениваться опытом работы по вопросам энергетики, внедрения современных технологий в энергосбережении и производстве строительных материалов. Соглашение предусматривает обмен информацией, участие в проводимых регионами мероприятиях и установление соответствующих деловых контактов, - сообщает пресс-служба правительства области.