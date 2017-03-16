В Архангельске обсудили сохранение экологии в Арктике

Указом президента России 2017 год объявлен Годом экологии. В этом контексте дискуссия была одной из самых значимых на форуме.

Директор Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев отметил, что в России хорошее экологическое законодательство. Оно позволяет охранять окружающую среду.

Арктике, по мнению эксперта, нужна наука, образование и инновационно восприимчивая промышленность. Эта триада будет стоять на страже устойчивого развития АЗРФ. Владимир Маслобоев также отметил, что экология Арктики — это общая забота человечества.

— Арктика работает, как мощный холодильник. Вся ртуть из Юго-Восточной Азии, Европы в виде соединений оседает на снежной поверхности Арктики и накапливается. Внутренние органы оленя уже не рекомендуются к употреблению не только в Финляндии, но и в России из-за накопления тяжёлых металлов, — отметил учёный.

Европейским опытом в деле экологических инициатив поделилась постоянный секретарь министерства окружающей среды Финляндии Ханнеле Покка. В стране чистых озёр и лесов не всегда всё складывалось благополучно. В XX веке здесь бурно развивались металлургия и лесная промышленность, при этом действовало неважное экологическое законодательство.

Всё изменилось благодаря разработанному правительством Финляндии плану устойчивого развития. Промышленные компании создали отраслевые ассоциации и приняли общие экологические критерии. А рядовые граждане получили так называемую «социальную лицензию». В общем, появилась взаимосвязь: компании получали право на промышленную деятельность, но обязаны быть в диалоге с жителями и учитывать их мнение.

О подобной «кооперации» рассказал и другой гость форума, президент и директор Канадского агентства полярных исследований Дэвид Скотт. Новая исследовательская суперсовременная станция, снабжённая солнечными батареями, в арктической зоне Канады будет вплотную работать с местным населением: люди поделятся опытом, который накапливался веками.

Комментируя глобальные проблемы в Арктике, представитель правительства Финляндии также отметила, что Арктический совет мог бы сделать больше на этом «фронте». По крайней мере, способствовать интенсификации экологических экспертиз.

Руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров предложил чётко прописать в российском экологическом законодательстве роль общественных организаций. Представитель Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников высказался, что бурения в Арктике будет меньше, а транспортироваки нефти и газа — больше. Эксперт сформулировал глобальное предложение России в Год экологии: перевод следующих Севморпутём судов с мазута на газ.

Как оказалось, большинство экспертов озабочены вездеходными следами в Арктике, которые в силу природных особенностей почти не зарастают, - пишет ИА "Регион 29".