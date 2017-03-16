Новости дня

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в России

В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка Любу

Мобильная версия 16+

Четверг, 30 марта, 15:05

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49919.html

Общество

В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в России

В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в России
Фото Артема Келарева
В рамках Международного форума «Арктика — территория диалога» состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и исполнительного директора ЮНЕП (United Nations Environment Programme, природоохранная программа ООН) Эрика Солхейма.

Об итогах встречи стороны рассказали журналистам в ходе короткого брифинга.

— На мой взгляд, экологическая повестка в мировом масштабе природоохранных ведомств остаётся одной из немногих сфер деятельности, которая ещё, слава Богу, не политизирована, — считает Сергей Иванов. — Вчера на Земле Александры наш президент ещё раз сказал, что он категорически против того, чтобы различные противоречия и подходы к решению международных вопросов переносились в сферу экологии.

Отвечая на вопрос датского журналиста, как соотносится природоохранная деятельность и присутствие вооружённых сил России в Арктике, Сергей Иванов сказал, что не видит в этом никаких противоречий.

— Военные во многом помогают гражданским специалистам, экологам и нашим научным станциям, которые там расположены, — подчеркнул он. — После развала Советского Союза на территории Арктики осталось огромное количество накопленного экологического ущерба — бочки с топливом, химикаты, бытовые отходы. За последние годы по инициативе президента началась генеральная уборка Арктики, которая проводится силами министерства природных ресурсов, министерства обороны и Русского географического общества.

Эрик Солхейм позитивно оценил принимаемые Российской Федерацией усилия по охране окружающей среды, особо отметив роль государства в создании биологического заповедника в море Росса в Антарктиде, «зелёные инвестиции» и проводимое экологическое перевооружение энергетики, - сообщает ИА "Регион 29".

— У нас с программой ООН достаточно длительные и конструктивные контакты, — сообщил Сергей Донской. — Учитывая, что в России проходит год экологии, мы пригласили коллег к участию в нескольких мероприятиях, которые будут проходить в рамках года экологии, чтобы обсудить все вопросы, в том числе проекты международного взаимодействия.

Сегодня 14:13

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
z, сегодня 15:04

БРАВО!!!!!!!!!!!!!!Ну наконец-то!!!!!!!Так держать!!!!!
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет Сегодня 12:49

80 лучших людей Архангельской области: Иннокентий БахтинСегодня 09:22
1 комментарий

Чилингаров: по Арктике надо договариваться. Но национальные интересы выше Вчера 16:36

На "деловом завтраке", прошедшем в рамках Арктического форума, обсудили компенсацию северных льготВчера 14:16
10 комментариев

На Арктическом форуме подписали первое соглашениеВчера 13:16
3 комментария

Общество

Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка ЛюбуСегодня 13:17

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет Сегодня 12:49

Алексей Алсуфьев: Ж/Д вокзал Архангельска будет модернизирован Сегодня 12:24

На Новой земле запустят горно-обогатительный комбинатСегодня 12:14

В исправительной колонии Вельска сняли первый урожай огурцовСегодня 12:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка Любу

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет

Алексей Алсуфьев: Ж/Д вокзал Архангельска будет модернизирован

На Новой земле запустят горно-обогатительный комбинат

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий

"Ростелеком" в Архангельске обеспечит услугами связи Арктический форум

Игорь Орлов встретился с делегацией из Китая

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

В Плесецком районе в ДТП погиб мужчина

В Плесецке бездомный-рецидивист обокрал храм

В Каргополе при пожаре погибли двое мужчин

В Северодвинске мужчина похитил у знакомой телефон

В Цигломени водитель иномарки сбил одиннадцатилетнего мальчика

В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

Архангельские дзюдоисты взяли "золото" на первенстве России

В Архангельске завершился турнир по хоккею на валенках

Архангельские спортсмены победили в турнире «Водник Open»

В Архангельске открылись Зимние Арктические игры

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

Северный народный хор выступил перед гостями Арктического форума

В Архангельске выступит флейтист Виктор Воробьев

В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса

В Архангельске прошли IX Северные детские чтения
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru