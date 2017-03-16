В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в России

В рамках Международного форума «Арктика — территория диалога» состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и исполнительного директора ЮНЕП (United Nations Environment Programme, природоохранная программа ООН) Эрика Солхейма.

Об итогах встречи стороны рассказали журналистам в ходе короткого брифинга.

— На мой взгляд, экологическая повестка в мировом масштабе природоохранных ведомств остаётся одной из немногих сфер деятельности, которая ещё, слава Богу, не политизирована, — считает Сергей Иванов. — Вчера на Земле Александры наш президент ещё раз сказал, что он категорически против того, чтобы различные противоречия и подходы к решению международных вопросов переносились в сферу экологии.

Отвечая на вопрос датского журналиста, как соотносится природоохранная деятельность и присутствие вооружённых сил России в Арктике, Сергей Иванов сказал, что не видит в этом никаких противоречий.

— Военные во многом помогают гражданским специалистам, экологам и нашим научным станциям, которые там расположены, — подчеркнул он. — После развала Советского Союза на территории Арктики осталось огромное количество накопленного экологического ущерба — бочки с топливом, химикаты, бытовые отходы. За последние годы по инициативе президента началась генеральная уборка Арктики, которая проводится силами министерства природных ресурсов, министерства обороны и Русского географического общества.

Эрик Солхейм позитивно оценил принимаемые Российской Федерацией усилия по охране окружающей среды, особо отметив роль государства в создании биологического заповедника в море Росса в Антарктиде, «зелёные инвестиции» и проводимое экологическое перевооружение энергетики, - сообщает ИА "Регион 29".

— У нас с программой ООН достаточно длительные и конструктивные контакты, — сообщил Сергей Донской. — Учитывая, что в России проходит год экологии, мы пригласили коллег к участию в нескольких мероприятиях, которые будут проходить в рамках года экологии, чтобы обсудить все вопросы, в том числе проекты международного взаимодействия.