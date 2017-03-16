Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка Любу

1 апреля в Архангельске откроется уникальная выставка «Находка на краю земли». Сенсацией экспозиции станет детёныш мамонта с полуострова Ямал, сохранившийся в вечной мерзлоте. По степени сохранности таких находок в мире больше нет.

Мамонтёнок Люба был найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Свое имя Люба мамонтенок получил в честь жены оленевода.

После трехмерного сканирования внутренних органов удалось установить, что маленькому мамонту примерно 42 тысячи лет, а его биологический возраст — около месяца. По мнению специалистов, детеныш отстал от матери, поскользнулся и упал с обрыва в реку, захлебнувшись иловыми массами. Но именно эта среда оказалась тем самым подходящим консервантом, позволившим древнему животному сохраниться до наших дней. Из-за того, что мамонтенок оказался сначала в кислой болотистой почве, а затем в условиях вечной мерзлоты, он сохранился полностью. На теле Любы можно увидеть даже кусочки шерсти.

По словам ученых, Люба уже подарила научному миру немало открытий. С помощью уникальной находки теперь можно еще больше узнать о жизни мамонтов: как жили, чем питались и почему все-таки вымерли эти доисторические исполины.

Проект реализован в рамках Международного Арктического форума «Арктика – территория диалога». При поддержке Министерства культуры Архангельской области.

Выставка открыта для посетителей до 1 июля 2017 года.

Стоимость входного билета:

Полный билет – 250 руб.,

Льготный (студенты, школьники, пенсионеры) – 200 руб.

Адрес: Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. Поморская,3)

Тел. 20 56 47