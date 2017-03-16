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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49916.html

Общество

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет
Фото с сайта Арктического форума
Сегодня в рамках международного форума «Арктика-территория диалога» много говорили о медицине и состоянии здоровья северян. Несмотря на позитивные изменения, в целом картина остается тревожной: средняя продолжительность жизни в Арктической зоне на 6-8 лет ниже, чем в других регионах России.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая была основным докладчиком секции «Арктика-территория здоровья», сделала акцент именно на продолжительности жизни в Русской Арктике. По словам министра, опасения вызывает количество инфекционных заболеваний и серьезный рост туберкулеза (в пять раз выше, чем в целом по стране, а смертность выше в девять раз). «Мы провели большую работу и оценили все 876 населенных пунктов, расположенных в Арктической зоне. Большие вопросы вызывают территории с малым количеством населения – до 100 человек. Выходом здесь является активное использование санитарной авиации. В шести из восьми арктических регионов этот вопрос решается положительно». 

Среди позитивных изменений министр здравоохранения РФ отметила снижение младенческой и материнской смертности. Так, в Архангельской области материнская смертность в последние годы нулевая, что не может не радовать. Но остаются проблемы алкоголизации и табакокурения, которые забирают и без того слабое здоровье северян. 

Председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству и руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова в своем докладе проанализировала уровень жизни и заболеваемость в Арктической зоне России, сравнив эти данные с аналогичными в арктических территориях Запада. И вновь отметила, что продолжительность жизни на Севере остается очень низкой. Алкоголизация в Русской Арктике на 23 % выше, чем в соответствующих странах Запада. Но снова отметила успехи Архангельской области: при достаточно небольшом финансировании медицины, наш регион дает хороший эффект по лечению болезней. 
Практически все выступающие отмечали, что жизнь на севере сегодня трудная, климатические особенности накладывают отпечаток на состояние здоровья. Важная проблема – адаптация местного населения к условиям Севера, которая проходит сложнее, чем в других странах, в силу разных обстоятельств. Русский север более уязвим, а потому проблема демографии всегда будет острой. 

Отдельный вопрос – укомплектованность врачебными кадрами. Как отметила ректор СГМУ Любовь Горбатова, несмотря на наличие такого серьезного медицинского вуза на севере, кадровый голод в муниципальных образованиях остается. Многие выпускники вуза предпочитают после его окончания уезжать в Центральную Россию. 
Итог медицинской арктической секции: здравоохранением необходимо заниматься, не откладывая решение этой проблемы. Иначе нам грозит если не вымирание, то возможность не дожить до старости…

Юрий Севастьянов , Сегодня 12:49

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