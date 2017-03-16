На Новой земле запустят горно-обогатительный комбинат На фото Алексей Лихачёв. Фото пресс-службы правительства области. 30 марта губернатор Игорь Орлов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о сотрудничестве в области комплексного освоения Арктической зоны РФ. В рамках соглашения «Росатом» планирует приступить к реализации проекта по промышленному освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля, - сообщает ИА "Регион 29". По словам Алексея Лихачёва, запуск горно-обогатительного комбината запланирован на конец 2021 — начало 2022 года. — До середины столетия — это рабочие места, налоги, привлечение предприятий Архангельской области ко всем производственным цепочкам, которые будут развиваться в этом новом промышленном контуре, — подчеркнул Лихачёв. — Иностранные партнёры демонстрируют интерес к этому проекту, но главным ключевым партнёром для нас останется Архангельская область, её предприятия и, конечно же, правительство региона. Нашли ошибку? Выделите текст,

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