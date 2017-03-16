В исправительной колонии Вельска сняли первый урожай огурцов

В январе в теплице, расположенной на территории жилой зоны учреждения, были посеяны семена разных сортов огурцов. Всё здесь возделывается руками отбывающих наказание.

Благодаря печному отоплению и слаженной работе осужденных-овощеводов быстро появились первые ростки. Раньше на 16 дней, чем в прошлом году, здесь сняли первый урожай.

Свежими овощами отбывающие наказание будут себя радовать до самой осени. Огурцы появятся в меню осужденных уже в ближайшее время, а когда урожай будут снимать ежедневно, приобрести их можно будет и в магазине, расположенном на территории учреждения.

И если опыт по выращиванию огурцов и зелени в колонии уже есть, то руководство смело строит планы и по посадке помидоров. Кстати, в прошлом году в учреждении было собрано почти пять тонн огурцов, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.