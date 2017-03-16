В САФУ открылся читальный зал редких книг

Он расположился в аудитории имени Иоанна Кронштадтского в интеллектуальном центре университета. На открытие приехали высокие гости: министр образования РФ Ольга Васильева и генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Шрайберг.

Ольга Васильева в своей приветственной речи поделилась своими впечатлениями от интеллектуального центра и нового зала в частности: «Я даже не знаю, как правильно выразить своё восхищение. Как известно, Николай Васильевич Ломоносов собирал древние книги на протяжении всей своей жизни. Так что традиция сохраняется».

В свою очередь, Яков Шрайберг пообещал поддержку и «резкую» помощь при переводе более 18 тысяч редких книг библиотеки в электронную автоматизированную систему интеллектуального центра, - сообщает ИА "Регион 29".

Завершив формальности и прослушав «Нимфу» Римского-Корсакового в живом исполнении Дианы Смирновой и Людмилы Сыроватской, первые посетители отправились на экскурсию по залу. Заведующая сектором Юлия Мужикова показала и рассказала о собранных и представленных в зале коллекциях, редких экземплярах, книгах с автографами известных авторов.

— Гордость нашей библиотеки — это книжные памятники XVIII века. Имеются прижизненные издания Михаила Ломоносова, — сообщила она в ходе экскурсии.

С сегодняшнего дня зал работает ежедневно по будням с 8:00 до 17:00.