В Архангельске обсудили возможности современных библиотек и их роль в науке

Семинар «Роль современных библиотек в обеспечении учебных и научных коммуникаций» прошёл 29 марта в интеллектуальном центре САФУ. В нём принял участие Григорий Трубников, заместитель министра образования и науки РФ.

На семинаре рассмотрели основные тренды в обращении с информацией. Среди них — возможность глубокой работы с базами данных, формирование индивидуальных предложений для читателей по их персональным запросам и даже создание «умной» библиотеки (по аналогии с «умным» городом или «умным» домом).

Президент национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» Яков Шрайберг в своём докладе заострил внимание на правовых аспектах обращения библиотек с информацией. Рассказал о «библиотечных» исключениях из современных законодательных норм.

Михаил Гончаров из Государственной публичной научно-технической библиотеки России представил несколько способов к достижению заданной цели средствами его учреждения. Библиотека стала агрегатором большого объёма научной информации в цифровом виде, а также сервисов, работающих на этой научной базе знаний. Всё это сегодня доступно всем библиотекам, имеющим доступ в Интернет, большая часть доступна бесплатно и для всех пользователей сети.

О трансформации традиционной университетской библиотеки в интеллектуальный центр рассказал Александр Гильдебрант из САФУ. Оно подчеркнул: «Там, где есть книга о звёздном небе, интеллектуальный центр должен обеспечить читателю и телескоп».

К слову, это уже реализовано в университетской библиотеке, как и проект о робототехнике с роботами, - пишет ИА "Регион 29".